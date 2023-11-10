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السعودية | المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.

وترأس وفد المملكة المشارك بالاجتماع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وتطرّق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات التي تمثل ركيزة أساسية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع الأمن السيبراني التي من شأنها تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في هذا القطاع.

وتضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية بشأن إعداد استراتيجية شاملة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، والموافقة على هيكلة ومهام واختصاصات اللجنة الوزارية، واللجان التابعة لها، والخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتختص بكافة موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى المساهمة في تهيئة فضاء سيبراني آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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