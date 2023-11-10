التمريض يتصدر تخصصات الدراسات العليا

تصدر التمريض عدد الملتحقين والملتحقات الجدد من العاملين في وزارة الصحة ببرامج الزمالات والدراسات العليا حسب التخصص في 2022، إذ بلغ عددهم 234 ممرضا وممرضة، بينما وصل العدد الإجمالي للملتحقين 1058 من جميع التخصصات. تخصصات بالزمالات والدراسات العليا 98 طب الأسرة 95 الطب الباطني 94 الأسنان 57 الأطفال 56 المختبرات الإكلينيكية 41 النساء والولادة 32 الجراحة العامة 32 الطب الوقائي 27 أشعة تشخيصية 36 طب الطوارئ 25 الصيدلة الإكلينيكية 25 صحة عامة 22 طب التخدير 20 العناية الحرجة للكبار 14 القبالة 14 أمراض القلب 12 الطب النفسي



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