شكرا لمتابعة خبر عن العدل تؤكد أنه لا يمكن للخصوم الاعتراض على اتفاق الصلح بعد المصادقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة العدل على أنه لا يمكن للخصوم الاعتراض على ما اتفقوا عليه من صلح بعد المصادقة على ذلك في محضر الدعوى.

وأوضحت أن وثائق الصلح الصادرة عن منصة «تراضي» تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد التحقق من وثيقة الصلح في المنصة، والاطلاع على خدمات الصلح المتاحة، والتقدم بالطلب المناسب له، وذلك من خلال الدخول على منصة تراضي عبر رابط الموقع.

ولفتت إلى أنه في حال تعذر الصلح أو تم رفض حضور جلسة الصلح من قبل أحد الأطراف فتتم إحالة الطلب للدائرة القضائية لإكمال الإجراءات.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد عززت تسوية النزاعات بالصلح دون الحاجة إلى القضاء، بتمكين المستفيدين من خدمات المصالحة إلكترونيًا، حيث عُقد من خلال منصة «تراضي» أكثر من 77 ألف جلسة صلح «عن بُعد»، خلال شهر أكتوبر الماضي.