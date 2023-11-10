شكرا لمتابعة خبر عن بالونات من حفل بإحدى المدارس الكويتية تصل إلى المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف وصلت بالونات من حفلة في إحدى المدارس الكويتية إلى أراضي المملكة.

وأظهر مقطع معلمات كويتيات يقمن حفل داخل إحدى المدارس، إذ قاموا بإحضار بالونات وعلقوا بها لافتة كبيرة تضم العديد من أسماء المعلمات المشاركين في النشاط.

وكانت المعلمات يفتتحن نشاط بنكي، حيث كتبوا أسماء المعلمات ومديرة المدرسة على لافتة كبيرة وعلقوها ببالونات أطلقوها لحظة الاحتفال، إذ ظلت البالونات تواصل الطيران حتى وصلت إلى أراضي المملكة.