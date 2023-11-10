شكرا لمتابعة خبر عن كلمة ولي العهد في القمة السعودية الإفريقية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القمة السعودية الإفريقية الخامسة.

وقال سموه خلال كلمته الافتتاحية :” يسرنا نيابة عن سيدي خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن نرحب بكم وننقل لكن تمنياتنا بنجاح القمة السعودية الإفريقية الأولى .”

وأكد ولي العهد أن المملكة والدول الإفريقية تحرص على تعزيز التعاون بما يسهم في إرسال الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ونؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القصري وتهيئة الظروف لعودة الإستقرار لتحقيق السلام.

وأوضح سموه أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان، ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه .

وأضاف :” أصحاب الفخامة والدولة لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية .”

وأشار سموه أن المملكة عازمة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج مائية في دول القارة بقيمة تتجاوز الـ مليار دولار على مدى 10 سنوات .

كما تطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في القطاعات بما يزيد عن 25 مليار دولار وتأمين 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم 5 مليار دولار تمويلا تنموي يضاف إلى إفريقيا حتى 2030 .