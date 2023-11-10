شكرا لمتابعة خبر عن أجانب يُعبرون عن رغبتهم في زيارة المملكة بعد مشاهدتهم لقمم السودة بلندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر أجانب أوروبيين عن رغبتهم الشديدة في زيارة المملكة بعد مشاهدتهم لقمم السودة على شاشات البيكاديللي في لندن.

وقالت امرأة أجنبية خلال مقطع انتشر على نطاق واسع :”أعتقد أن السعودية تبدو رائعة وجذابة جدا، لم نسمع من قبل عن طبيعة السعودية، لكن بالتأكيد تبدو جذابة جدا وسنكون سعيدين بزيارتها”.

وأشارت إلى زوجها قائلة ” إنه يحب التسلق والهايكنج، وبمعرفتنا الآن بالمكان والدولة سنكون سعيدين جدا بزيارتها”.