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أجانب يُعبرون عن رغبتهم في زيارة المملكة بعد مشاهدتهم لقمم السودة بلندن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبر أجانب أوروبيين عن رغبتهم الشديدة في زيارة المملكة بعد مشاهدتهم لقمم السودة على شاشات البيكاديللي في لندن.

وقالت امرأة أجنبية خلال مقطع انتشر على نطاق واسع :”أعتقد أن تبدو رائعة وجذابة جدا، لم نسمع من قبل عن طبيعة السعودية، لكن بالتأكيد تبدو جذابة جدا وسنكون سعيدين بزيارتها”.

وأشارت إلى زوجها قائلة ” إنه يحب التسلق والهايكنج، وبمعرفتنا الآن بالمكان والدولة سنكون سعيدين جدا بزيارتها”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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