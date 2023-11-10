انت الان تتابع "الأونروا" تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 نوفمبر 2023, 12:20 مساءً

عقدت نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بالإنابة ناتالي بوكلي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في بروكسل لمناقشة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وحاجة الأونروا للدعم المستمر لضمان دورها الحيوي في غزة وفي المنطقة. والتقت ناتالي بوكلي برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورؤساء العديد من المجموعات واللجان السياسية في البرلمان الأوروبي، وموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى في المديريات العامة للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع وعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي . وأفاد بيان صادر عن "الاونروا" في بروكسل أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم جراء نقص مياه والغذاء والأدوية لأكثر من مليوني شخص. وأكدت الأونروا أهمية الدعم من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذه الأوقات الصعبة، داعيةً إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع من أجل الاستجابة للاحتياجات الحرجة للمجتمعات الفلسطينية في قطاع غزة، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية ومنشآت الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

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