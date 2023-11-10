فيصل بن فرحان يوقّع اتفاقية مع نظيره السيراليوني بشأن المشاورات السياسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 نوفمبر 2023, 12:43 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا. جاء ذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض. وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها. عقب ذلك، وقّع وزير الخارجية، وزير خارجية سيراليون، الاتفاقية العامة للتعاون ومذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وسيراليون، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتعاون المشترك.

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