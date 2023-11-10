تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف سبب مقاطعة السعوديين لتطبيق تيك توك والحملة الموجهة ضده

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى، عن سبب مقاطعة السعوديين لتطبيق التيك توك، والحملة الموجهة نحوه رغم نجاح التطبيق.

وقال خلال مقطع فيديو: "أول شيء ساهم في شهرة التيك توك أنه برنامج من أقوى برامج التواصل الاجتماعي وما يطلع من أمريكا لكن يطلع من الصين".

وأضاف: "من ميزاته دمج الأصوات، إضافة الأغاني، الترندات الجديدة، والرقصات المختلفة، بالإضافة إلى النجاح المهول في أرقام النمو".

وتابع: "لكن اكتشفنا أن هناك حسابات كثيرة في تيك توك تضع معلومات مسيئة للسعودية، وعندما ننشر أشياء تدعم السعودية والتطور بها يتم حذف الردود"

وأكمل: "شركة تيك توك تمنع اللي زينا من الكلام وتحذف الردود، وسايبة الناس التانية تسوي زي ما تبغى، وفي توجه واضح وصريح لا يقبل الشك تجاهنا، هذه الشركة والمسؤولين عنها متخذين موقف غير سليم تجاه السعودية".

واختتم: إذا كتب أحد شيء إيجابي تجاه السعودية فإن لوغاريتمات التيك توك تمنع ذلك، ولذلك فإن السعوديين قاطعوا تيك توك خلال الفترة الماضية لأنهم أساءوا لنا".