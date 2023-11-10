شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع اتفاقية تفاهم مشترك مع نظيره السيراليوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون السيد تيموثي موسى كابا، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

مناقشة أوجه التعاون الثنائي

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية سيراليون، الاتفاقية العامة للتعاون ومذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وسيراليون، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتعاون المشترك.