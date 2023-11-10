شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين لتخزينهم كميات من الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية في المملكة جهودها باستمرار للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهما أكثر من (123) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.