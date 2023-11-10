شكرا لقرائتكم خبر عن واحة الإعلام.. 6 أجنحة تستعرض إنجازات المشروعات الوطنية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت واحة الإعلام المصاحبة لأحداث استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية، الوفود الإعلامية المشاركة من جميع دول العالم؛ إلى المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع نيوم.

جاء ذلك من خلال 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات، بمشاركة كل من؛ وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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فيديو | وزير الإعلام سلمان الدوسري يتفقد #واحة_الإعلام والمركز الإعلامي المصاحب لـ #القمة_السعودية_الأفريقية#الإخبارية pic.twitter.com/jheOUwQVuE

الإنجازات التنموية للسعودية

شارك أيضا وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي المعهد الملكي للفنون التقليدية، وشريك الضيافة شركة جاهز.

وتتيح واحة الإعلام الفرصة للزائر كي يخوض تجربة متكاملة، يمر خلالها على جميع أقسام الواحة، التي تخاطب عقله وحواسه وعواطفه، ليشعر أنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.

ومن المناطق الجديدة التي تم استحداثها في الواحة "مسرح الواحة"، الذي يستضيف عدة جلسات حوارية في عددٍ من الموضوعات، التي ترتبط بالقمم التي تستضيفها المملكة.

المشروعات الكبرى في السعودية

هذا إضافة إلى دعوة عدد من قيادي المشروعات الكبرى لاستعراض التقدم الذي أحرزته، وسماتها النوعية، مع إتاحة الفرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بها.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية الواحة توفير مساحة مجهزة بالتقنيات اللازمة للإعلاميين لممارسة أعمالهم، ضمن بيئة تفاعلية تمكنهم من تغطية القمم؛ السعودية الأفريقية، والقمة العربية، والقمة الإسلامية، وتعزيز الزخم الإعلامي للمبادرات والإعلانات المواكبة للقمم الثلاث، في مختلف المنصات الإعلامية المحلية والدولية.