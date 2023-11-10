السعودية | الطلاب السعوديون يحقّقون مراكز متقدمة في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حقّق طلاب وطالبات المنتخب السعودي مراكز متقدمة على مستوى العالم في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) في جمهورية بنما، التي احتضنت البطولة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار لنربط العالم (Connecting The World).

وحصل على المركز الأول عالمياً في مجال “مهام الروبوت البرمجية” الطالبان مجتبى حسين السالم و ماجد عبدالله الماجد من تعليم الأحساء في المرحلة الثانوية، كما حصل على المركز الثالث عالمياً في

مجال “مهندسو المستقبل” الطلاب فهد محمد الزغيبي، وعبد الملك أحمد المالكي، وأحمد علي الشهري من تعليم الرياض في المرحلة الثانوية.

وحقّقت الطالبتان: فاطمة علي الرشيد، وفاطمة عقيل السالم من تعليم الأحساء في المرحلة الابتدائية، المركز الخامس عالمياً في مجال “مبدعو المستقبل”.

ويأتي اهتمام وزارة التعليم بمشاركة الطلاب والطالبات في هذه المسابقة الدولية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية؛ لتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم في مجال التدريب على الروبوت والهندسة والتصميم والبرمجة في المراحل الدراسية المختلفة، وتعزيز التعلّم، وكذلك التشجيع على البحث والابتكار في مجالات المستقبل، بما يسهم في بناء جيل مبدع ومتطور تكنولوجياً.