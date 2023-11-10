شكرا لمتابعة خبر عن وصول الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم الجمعة ، محملة بمساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وكانت الطائرة قد غادرت في وقت سابق اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي.

وتأتي الطائرة الإغاثية السعودية الثانية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.