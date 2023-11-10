انت الان تتابع حرس الحدود يوضح العقوبات المترتبة على مساعدة مخالفي أمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 نوفمبر 2023, 2:38 مساءً

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل في مجمع النخيل مول بمنطقة الرياض. ويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بالالتزام بنظامي الإقامة وأمن الحدود، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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