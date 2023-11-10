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تراند اليوم : في الكويت.. شاهد.. معلمات يحتفلن داخل مدرسة والبالونات تصل للسعودية

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال مجموعة من المعلمات بافتتاح نشاط مدرسي، في إحدى المدارس بالكويت.

وقامت المعلمات بتعليق عدد من البالونات في ورقة كتب عليها تفاصيل النشاط وأسماء المعلمات اللاتي شاركن، ثم تركوها لتطير في الهواء.

والمثير للدهشة أن بالونات الحفل طارت حتى وصلت إلى مدينة النعيرية بالسعودية، ووجدها أحد الأشخاص، وعلق قائلا: "هذي جاتنا حقتكم يا أهل الكويت".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "ما عليه ديرة واحدة"، وقال آخر: "نحتاج الهيليوم اللي عندهم"، وتابع ثالث: "المسافة مو بعيدة ترى".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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