تراند اليوم : نتنياهو يكشف عن مكان اختباء السنوار وقادة حماس ..ويعلق : سوف نصل إليهم

صحيفة الخليج 365 - وكالات : قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

وشدد نتنياهو في المقابلة على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس.

وأضاف رئيس الوزراء أيضا أن إسرائيل "لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها"، متابعا: إن الهدف من الحرب هو "منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلًا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس".