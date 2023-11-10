تراند اليوم : "في السماء برقية وفي الأرض مرّية" … قصة المقولة الأشهر في السعودية المرتبطة بالملك عبد العزيز-فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لقناة "الإخبارية"، قصة المقولة الشهيرة في المملكة "في السماء برقية وفي الأرض مرّية". وذلك نقلا عن الشيخ عقيل بن فهد الخطيب الذي رافق الملك عبدالعزيز رحمه الله .

الشيخ عقيل

وأفاد المذيع : أن " الشيخ عقيل رافق الملك عبد العزيز رحمه الله منذ كان طفلا، وتعلم الكثير من الملك وكان يقرأ ويكتب".

انتشار الأمن

وتابع: " يقول الشيخ عقيل، إنه بعد توحيد المملكة وانتشار الأمن والأمان في المملكة، وفي أحد الأيام، كان الملك عبدالعزيز ورجاله طالعين كشته حول الرياض بعيدا عن الديار وعن الناس، وهم جالسين يتقهوون، لمحوا عجوز من بعيد بمفردها ومعها إبلها وأغراضها".

امرأة

وتابع: "الملك عبدالعزيز طلب من أحد رجاله يذهب إلى المرأة ويسألها عن سبب تواجدها في هذا المكان بمفردها، وقالت المرأة إنها خرجت من الرياض، ومتوجهة للحسي ولديها أشغال ستنتهي منها وتعود إلى الرياض".

المقولة الشهيرة

وأردف: " قال الرجل للمرأة يا عمة أنت لحالك ما تخافين فأجابت: " أخاف وحنّا تحت حكم عبدالعزيز أنت ما تعرفه في الأرض مريّة وفي السماء برقية"، فقال الرجل "وش لون"، قالت المرأة أنا بكمل طريقي وش علي، أي واحد يخطأ يأخذ جزائه.

لقاء الملك

وأشار إلى أن الرجل عاد إلى الملك وأخبره بحديثه مع المرأة، فأمره أن يحضرها، لافتا إلى أنه عندما ذهبت المرأة ووقفت أمام الملك عبدالعزيز لم تعرفه، وقالت " وش تبي"، فقال الملك رحمه الله يابنت الحلال لو أنك تمكثين مو أريح لك، فقالت " لا لا"، فسألها الملك وين زوجك وعيالك؟"، أجابت: " زوجي توفاه الله وما عندي أحد".

ورقة

وأكمل: " قال الملك عبدالعزيز للمرأة تعالي وخذي هذه الورقة وعودي إلى الرياض"، فسألته وش بها الورقة؟" فقال لها هذه الورقة فيها أمر أن يُصرف لكي من كل النعم والأرزاق، فقالت والله ما يفعل الفعل هذا وما يعطي العطاء هذا إلا الملك عبدالعزيز هو وينه ابي أسلم عليه خلوني أسلم عليه"، موضحا أنها لا تدري أن الذي أمامها هو الملك عبدالعزيز، مضيفا أن المرأة أخذت الورقة وعادت إلى الرياض .

واختتم المذيع قائلا، الأمن من أبرز الأسس التي قامت عليها المملكة، بالإضافة إلى العدل والدين والأمن، والتنمية والازدهار، وغيرها.