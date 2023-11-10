شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "اليوم" ترصد تساقط الأمطار بغزارة في شوارع جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مدينة جدة أمطارًا متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى لفجر الجمعة، ورصدت عدسة "اليوم" الأجواء الممطرة في شوارع وسواحل عروس البحر الأحمر.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول الأمطار، وذلك وفقًا لمخرجات النموذج العددي السعودي، مع عودة فرص هطول الأمطار على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة، مع تواجد لرياح نشطه يصحبها ارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.

أهم الاستعدادات لموسم الأمطار

فيما انتشرت آليات ومعدات وأفراد الأمانة، لتنفيذ خطة الأمانة الميدانية لرفع تجمعات المياه، عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي، ورفعت من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم، من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.