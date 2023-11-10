شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة لتنمية اقتصاد أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أهمية الشراكة مع المملكة فيما يتعلق بتنمية وتمكين اقتصاد القارة الأفريقية لتحسين حياة شعوبها.

وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم: إن بلاده تواصل بحثها عن العلاقات التي تسمح بالاستفادة من الثروات بشكل فردي أو جماعي لتحقيق الرفاهية للعالم أجمع.

إمدادات الطاقة

أضاف: "لدى أفريقيا إمكانيات لإمدادات الطاقة العالمية المستقبلية والطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر"، منوهاً بالعمل الرائع في تطوير المدن الخضراء في المملكة، ومشيراً إلى استمرار العلاقات التي تعود بالنفع على البلدان الأفريقية.

نوّه بما تملكه أفريقيا من مقومات حيوية، ومن ضمنها المياه التي تساعد على زراعة وتنمية الطعام، والمساهمة في سلة الغذاء العالمية، إلى جانب الكثير من مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وغيرها من الإمكانيات الهيدروكربونية.

وقدم رئيس زامبيا شكره للمملكة على جهودها في تحقيق السلام في المنطقة وخارجها، متطلعاً لتطوير العلاقات لآفاق أكبر وأعمق لتحقيق المصالح المشتركة.