شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقيا الوسطى: القمة السعودية الأفريقية توحد المنفعة للشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوّه الرئيس تواديرا فوستين أرتشانج رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمثّله القمة السعودية الأفريقية من فرصة لتوحيد المنفعة العامة للشعوب، ولفتح باب التعاون في المجال السياسي والاقتصادي.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية المقامة في الرياض اليوم: إن هذه القمة تتيح الفرصة للتعبير عن الامتنان الكامل للمملكة العربية السعودية لدعمها التام للمشاريع في القارة، مضيفًا أن القمة تسهم كذلك في تعزيز فرص التعاون والاستثمار والتنمية مع المملكة العربية السعودية وأفريقيا، والاستثمار في المصادر الوطنية والطبيعية الموجودة في بلادنا.

القمة السعودية الأفريقية

أشار إلى أن بلاده تبنّت دستورًا جديدًا يشجع على الأمن والسلام الدوليين، وتعزيز فرص الاستثمار وعالم الأعمال التي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا عزم بلاده على التعاون مع جميع الدول التي تريد أن تدعم هذا التعاون على مبادئ المساواة والنديّة، واحترام سيادة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعرب عن تطلعه لأن تكون مخرجات القمة في الرياض، فاعلة لإيجاد شراكة كاملة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية ولجمهورية أفريقيا الوسطى.