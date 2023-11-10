شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعرض تقنياته الحديثة في ضبط المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، تفاصيل مشاركتها ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة.

وأوضحت أنها تستهدف التوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، إذ يستمر المعرض حتى يوم الأحد المقبل في مجمع النخيل مول بمنطقة الرياض.

حملة "وطن بلا مخالف"

ويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بالالتزام بنظامي الإقامة وأمن الحدود.

هذا بالإضافة إلى عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.