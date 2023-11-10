شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة تنزانيا تؤكد أهمية تحقيق مخرجات القمة السعودية الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت السيدة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، خلال كلمتها في القمة السعودية الإفريقية المنعقدة في الرياض اليوم، بسعي المملكة إلى تحقيق شراكات قوية مع القارة وبناء قوى اقتصادية مشتركة واستغلال الموارد البشرية في الجانبين.

وأكدت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري خاصة الشباب وجعله خارطة طريق نحو التطور والازدهار.

استثمار في الأمن الغذائي

كما تطرقت إلى أهمية الأمن الغذائي والعمل عليه، مبينة أن إفريقيا يمكنها أن تكون سلة الغذاء العالمية، وذلك بتحديث أنماط العمل الزراعي واستثمار جميع الإمكانات للوصول إلى الناتج المطلوب، مشيرة إلى أن تنزانيا مهتمة بالأمن الغذائي ولديها أجندة طموحة لدعم نمو القطاع الزراعي وزيادة الرأس المالي الذي يسهم في تطوره.

وشددت رئيسة جمهورية تنزانيا على أهمية تحقيق مخرجات هذه القمة، وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر وحشد جميع الموارد ودعمها لتحقيق التقدم، منوهة بما تقدمه المملكة في هذا الاتجاه وتعزيزها مجالات التجارة والاستثمار في إفريقيا وخلق فرص جديدة للتعاون.