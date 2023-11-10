شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زيمبابوي: القمة السعودية الإفريقية تعزز التوازن الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، أن القمة السعودية الإفريقية ذات أهمية بالغة، لمواجهة التحديات والعمل على التوازن الاقتصادي.

وأشار إلى أن المملكة والقارة الإفريقية لهم تاريخ في مجال التبادل التجاري, مبينًا أن القمة توفر إمكانية ومنصة لدعم وتعزيز التعاون السعودي الأفريقي.

تحقيق الاستقرار في إفريقيا

كما لفت إلى أن المملكة شريك ذو قيمة كبيرة لتحقيق الاستقرار والسلام في القارة الإفريقية.

وأعرب في كلمته, عن قلقه فيما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة وما تتضمنه من انتهاك لحقوق القانون الإنساني الدولي, مجددًا تأكيد الدعوة إلى إحياء العملية السياسية تجاه السلام الدائم في المنطقة.