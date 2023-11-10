شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات في الذراعين والصدر والنفس تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

غالبًا ما يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مقدمة لظروف خطيرة ومهددة للحياة ومن ثم أهمية اكتشاف علامات الإنذار المبكر.

حذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية في مكان ما في الجسم.

وأضافت الهيئة الصحية: "إن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يرتفع أيضًا مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

"يمكن أن يسبب هذا ألمًا في صدرك أو ذراعك أثناء الإجهاد أو النشاط البدني (الذبحة الصدرية)."

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث تراكم خطير للكوليسترول والرواسب الأخرى على جدران الشرايين (تصلب الشرايين).

يمكن أن تقلل هذه الترسبات من تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يسبب مضاعفات بما في ذلك الألم في مناطق مختلفة من الجسم.

في بعض الأحيان ، يشتكي المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول من آلام الجسم التي تؤثر على حياتهم بشكل كبير.

كما أن تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب أو بضيق في التنفس.

يساعد HDL على تخليص جسمك من الكوليسترول الزائد ، لذا من غير المرجح أن ينتهي به المطاف في الشرايين.

يُطلق على LDL "الكوليسترول الضار" لأنه يأخذ الكوليسترول إلى الشرايين ، حيث قد يتجمع في جدران الشرايين.

يجب أن يكون مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة المثالي أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، ومستوى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) للمرأة بشكل مثالي يجب أن يكون قريبًا من 50 مجم / ديسيلتر.

يجب أن تكون الدهون الثلاثية أقل من 150 مجم / ديسيلتر.

مستويات أقل فالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الخطوة الأولى في خفض نسبة الكوليسترول في الدم هي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

تابع الجسم الصحي: "من المهم أن تحافظ على نظامك الغذائي منخفضًا في الأطعمة الدهنية.

يمكنك استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. سيساعد هذا أيضًا في منع عودة ارتفاع الكوليسترول.

يمكن للتغييرات الأخرى في نمط الحياة ، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والإقلاع عن التدخين ، أن تحدث فرقًا كبيرًا في المساعدة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

"إذا لم تقلل هذه الإجراءات من نسبة الكوليسترول لديك ولا تزال عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب ، فقد يصف لك طبيبك دواءً لخفض الكوليسترول ، مثل الستاتين".

يمكن أن يؤدي حمل الكثير من الوزن ، وخاصة الدهون الحشوية حول بطنك ، إلى زيادة LDL وخفض HDL.

بشكل عام ، قد يكون قياس الخصر 35 بوصة أو أكثر للنساء و 40 بوصة أو أكثر للرجال علامة على وجود مشكلة.

من خلال فقدان 10 في المائة فقط من وزنك ، يمكنك حقًا مساعدة أرقامك ، وربما إعادتها إلى المستويات الصحية.

تحدث إلى طبيبك حول أفضل نظام غذائي وبرنامج تمارين لمساعدتك على إنقاص الوزن.