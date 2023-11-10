رئيس نيجيريا يشيد بالتزام السعودية بحماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين

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نوّه الرئيس بولا أحمد تينيبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام وعناية بالقارة الإفريقية، آخذةً بالاعتبار الارتباط بأواصر الدين والتاريخ، التي أسهمت في تعزيز قوّة العلاقات بين القرن الإفريقي والجزيرة العربية.

وأكد في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الإفريقية، التزام بلاده باستقطاب الأعمال التجارية والاستثمارات من خلال توقيع السياسات وتأمين الحقوق وتعزيز التعاقدات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ذلك مع المملكة بوصفها شريكًا استراتيجيًّا للنمو في المنطقة.

وقال إن بلاده بدأت حراكًا مباشرًا أسهم في تسهيل الأمور للمستثمرين من داخل القارة الإفريقية، حيث تم إزالة المعوقات مع التركيز على القطاعات الفعلية في الاقتصاد، عوضًا عن القطاعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن نيجيريا عملت على مجابهة إزاحة الحكومات الدستورية في المنطقة، إلى جانب رفضها دخول المليشيات للمنطقة التي تشكّل خطرًا محدقًا بالبلاد؛ وذلك لضمان استمرار مسيرة الرخاء والسلام في البلاد والقارة بشكل عام.