انت الان تتابع بينهم 4506 أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة يقفز إلى 11.208 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11.208 شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 29.500 جريح، لافتة إلى أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، يشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 يضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وذكرت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، بما في ذلك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.