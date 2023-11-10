انت الان تتابع بينهم 4506 أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة يقفز إلى 11.208 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 نوفمبر 2023, 3:07 مساءً
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 11.208 شهداء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 29.500 جريح، لافتة إلى أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، يشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.
وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 يضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.
وذكرت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، بما في ذلك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.
وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، في حين بلغ عدد النازحين 1.6 مليون نازح في غزة داخليًا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يوجد قرابة 160,000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.
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