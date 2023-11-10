الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الفيحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته اليوم الجمعة، يأتي ذلك ضمن استعداداته لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء على عدة محطات، بعد ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، بعد ذلك فرض جيرارد الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الفريق في مواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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