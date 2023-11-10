انت الان تتابع الرئيس الغيني يؤكّد أهمية العلاقات بين المملكة وأفريقيا لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد رئيسُ جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا، أهميةَ العلاقات بين المملكة وأفريقيا، لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية وفي الدول التي تنتمي إليها، متطلّعًا لمخرجات القمة في الوقت الذي يواجه فيه العالم الصعوبات والتحديات العالمية والأزمات الغذائية والإنسانية والإرهاب والتغير المناخي.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية المقامة في الرياض، اليوم: إن "القارة الأفريقية منذ البداية واجهت صعوبات كثيرة؛ مثل الهجرة والتنقلات المتدهورة بسبب عدم الحصول على الفرص الوظيفية بالنسبة للشباب، وكذلك الأزمات المختلفة أدّت إلى عدم تمكّن القارة الأفريقية من الحصول على تطلعاتها لأعمالها".

وأوضح أنه "في إطار هذه الشراكة يجب التوجّه لتزويد القارات بكل ما يتعلّق بالتكنولوجيا، وتحسين التعليم في بلداننا، وتنشيط سوق العمل وسوق التجارة في العالم الذي نعيش فيه"، مشيرًا إلى أن التقدم السريع يجب أن يكون ضمن إطار رئيس لتشجيع العمل الفعّال بين الدولتين على مستوى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.