شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أفارقة: المملكة تعزز العلاقات بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوّه الرئيس بولا أحمد تينيبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام وعناية بالقارة الأفريقية، آخذةً بالاعتبار الارتباط بأواصر الدين والتاريخ، التي أسهمت في تعزيز قوّة العلاقات بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية.

وأكد في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية، التزام بلاده باستقطاب الأعمال التجارية والاستثمارات من خلال توقيع السياسات وتأمين الحقوق وتعزيز التعاقدات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ذلك مع المملكة بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا للنمو في المنطقة.

وقال: إن بلاده بدأت حراكًا مباشرًا أسهم في تسهيل الأمور للمستثمرين من داخل القارة الأفريقية، حيث تم إزالة المعوقات مع التركيز على القطاعات الفعلية في الاقتصاد، عوضًا عن القطاعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن نيجيريا عملت على مجابهة إزاحة الحكوميات الدستورية في المنطقة، إلى جانب رفضها دخول المليشيات للمنطقة التي تشكّل خطرًا محدقًا بالبلاد، وذلك لضمان استمرار مسيرة الرخاء والسلام في البلاد والقارة بشكل عام.

كما أعرب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، عن قلقه إزاء الأوضاع في فلسطين، مشيدًا بالتزام المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق الشرعية للفلسطينين، ومؤكدًا دعم بلاده للحل السلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها.

رئيس كوت ديفوار

أكد الرئيس الحسن وتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، أن انعقاد القمة السعودية الأفريقية يؤكد الالتزام الثابت للمملكة في دعمها لتنمية دول أفريقيا، ويدعم الشراكة بين المملكة ودول أفريقيا، لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتخدم القارة الأفريقية.

وأشار في كلمته إلى أن القمة تقدم الكثير من الفرص للاستثمار في جميع المجالات المختلفة، مشيدًا بدور المملكة الدائم في مساعدة الدول الأفريقية على جميع المستويات، خاصة مجال الطاقة المتجددة.

وشدد رئيس جمهورية كوت ديفوار على أهمية تعميق العلاقات بين المملكة ودول أفريقيا، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة السلام الدائم من خلال حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

رئيس غينيا بيساو

أكد الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، سعي بلاده لدعم وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية، مشيدًا بالدور السعودي الذي أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية وسياسية بين الجانبين.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية: إن القمة التي تُعقد في الدولة الأكثر أهمية بالشرق الأوسط، تعكس القيمة التي تمثّلها المملكة العربية السعودية ولنظرتها للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هنالك مبادرة للتواصل بين الدول والجانبين، خاصة في هذه الفترة التي تشهد العديد من الخلافات في العالم.

وأضاف: نحن الآن في مسار انفتاح دبلوماسي وكذلك تحسين التمثيلية الدبلوماسية مع المملكة، وذلك يعكس القيمة التي تمثّلها العلاقات بين الدولتين، إلى جانب العديد من الزيارات بين الجانبين التي جاءت بهدف اكتشاف مجالات التعاون المشترك.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تدعيم السلام والاستقرار بين الدول والشعوب، مؤكدًا ضرورة إنهاء الحروب ومعاناة الأطفال والأشخاص العزّل والوصول إلى حلول لدعم عملية السلام للشعب الفلسطيني، في إطار حلول سلمية عادلة.

واختتم رئيس غينيا بيساو، معربًا عن شكره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من استثمارات ومن دعم لدولته، مثمنًا دور المملكة وما تعطيه من أهمية لمحاربة الفقر في القارة الأفريقية، وإسهاماتها في البحث عن حلول للنزاعات الدولية التي تحدث الآن في العالم.