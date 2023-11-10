شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كينيا: القمة السعودية الأفريقية دليل على عمق العلاقات التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، أهمية انعقاد القمة السعودية الأفريقية، وأنها دليل على عمق العلاقات التاريخية وفرصة لفتح آفاق وإمكانات لمستقبل أكثر ازدهارًا، معربًا عن شكره لقيادة المملكة على عقد هذه القمة.

وأوضح في كلمته أن فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في قارة أفريقيا كثيرة وهائلة؛ من أجل تعزيز الاستثمارات وإنشاء منتجات خضراء طبيعية ومنتجات غذائية، إضافة إلى استخراج معادن وصلب أخضر من الطاقة المتجددة الذي سينعكس بالإيجاب على ازدهار وتطور قارة أفريقيا وفتح آفاق وفرص وظيفية جديدة.

القمة السعودية الأفريقية

أشاد بما تقدمه المملكة من استثمارات في قارة أفريقيا، داعيًا الجهات الاقتصادية والتجارية في المملكة إلى دعم المؤسسات الأفريقية والاستفادة من الإمكانات الأفريقية لتعزيز علاقات التعاون بين دول أفريقيا والمملكة.

واستعرض رئيس جمهورية كينيا تاريخ التجارة والعلاقات السعودية الأفريقية، مشيرًا إلى ما تتمتع به الدول الأفريقية من إمكانات بشرية شبابية وتنافسية اقتصادية في الطاقة المتجددة لما تملكه أفريقيا من ما يقدر بـ 40% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة؛ مما يتيح استخدامها في تمكين التنمية والحفاظ على مصادر الطاقة مستقبلًا وفتح سوق للتجارة الأفريقية.