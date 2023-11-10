شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس راوندا يدعو إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين المملكة وإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية راوندا، بول كاغامي، أن المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية يجمعهم القرب الجغرافي والعلاقات العميقة التي تتنامى بسرعة.

وأعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين حكومتي المملكة وراوندا.

صعوبات اقتصادية

أفاد الرئيس بول كاغامي خلال كلمته التي ألقاها في القمة السعودية الإفريقية المنعقدة في الرياض اليوم، أن الصعوبات الاقتصادية مصدر قلق للمجتمع الدولي، مما يشكل حاجة ماسة إلى التعاون وزيادة التكامل، وهذا ما تدعو له القمة السعودية الأفريقية، التي تعمل على حل الصعوبات الاقتصادية والعمل على تسهيل الإجراءات والتعاملات التجارية وزيادة المعاملات الاستثمارية بين المملكة ودول إفريقيا.

وقدم رئيس جمهورية راوندا الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على تنظيم القمة السعودية الأفريقية وحسن الضيافة والاستقبال.