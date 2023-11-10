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ولي العهد يقود مركبة مصطحبًا أمير قطر بعد وصوله الرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قاد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مركبة مصطحبًا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله العاصمة الرياض.

وكان ولي العهد قد حرص على استقبال أمير قطر بحفاوة شديدة لحظة وصوله إلى الرياض، بحضور عدد من المسؤولين.

يذكر أن زيارة أمير قطر إلى المملكة جاءت للمشاركة في القمة العربية الطارئة غدا في الرياض حول غزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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