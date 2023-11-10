شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي عدد من القادة في القمة السعودية الأفريقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعدد من القادة وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية.

وعقد ولي العهد لقاء مع رئيس جمهورية نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان‎.

يذكر أن ولي العهد ترأس في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية الأفريقية، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.