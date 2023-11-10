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ولي العهد يلتقي عدد من القادة في القمة السعودية الأفريقية

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الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعدد من القادة وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية.

وعقد ولي العهد لقاء مع رئيس جمهورية نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان‎.

يذكر أن ولي العهد ترأس في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية الأفريقية، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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