تراند اليوم : مشيتم خلف إيران وحزب الله وتركوكم.. الناشط المصري "وائل غنيم" يفتح النار على قيادات حماس: لو أنتم رجالة خشوا غزة

صحيفة الخليج 365:شن الناشط المصري وائل غنيم هجوما على قيادات حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل.

القضية الفلسطينية

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على الفيسبوك:" إنتم قادمين من إسطنبول من خلال رحلة طيران للقاهرة للدفاع عن القضية ومكتسباتها، وأنتم الآن في القاهرة وبالقرب من غزة، والاحتلال الإسرائيلي لا يمانع الدخول وتوجيه التحية لصمود الفلسطينيين".

قادة حماس

وتابع :"نظرا لأنكم قادة المقاومة الفلسطينية، إلا أنكم تخرجوا عبر وسائل الإعلام في قطر لتحية الشعب الفلسطيني، وأنا بدوري هساعد في تأمين الطريق لوصولكم لغزة لكي تجاهدوا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي".

المتاجرة بمشاعر الناس

وأردف:" مفيش أسهل من المتاجرة بمشاعر الناس، ووضع الناس في التهلكة الحالية، لو أنتم رجالة خشوا غزة، متسائلا: لو الرسول بيتم الاعتداء على أهل بيته، هل كان هيفضل في قطر يا قيادات حماس؟ وهل من الرجولة أنك تكون موجود في تركيا وأهلك يتم ضربهم بالصواريخ، وفي الآخر تخرج تقول أحيي صمود الشعب الفلسطينيين".

ملايين يدفعون الثمن

وأكمل:" الملايين الآن يدفعون الثمن وليس من الشطارة أن تضرب عدوك وبعد أن يستخدم القوى الغاشمة تستغيث بالأخرين، لأنه من المعقول أن يكون دا رد فعله لأن هذا منهجه وطريقته في التعامل من 75 سنة".

الفنادق

واستطرد قائلا:" هو الرسول كان هيكون موجود في الفندق ولا في الخندق، وهل هيكون موجود في الأنفاق والمواطنين يدمروا من فوقهم، أم يخرج ببيان عن تدمير عدد من الدبابات".

إيران وحزب الله

وأضاف:" لا استطيع أن أفهم منطق هؤلاء الأشخاص القادرين على هذا الضلال في ظل وجود سيدات تبكي لعدم وجود عيش لإطعام أولادهم، سوف تسألون عن هؤلاء المواطنين، أنت لا تعلمون ما تفعلون في هذا الشعب، مشيتم خلف إيران وحزب الله الذين قتلوا العديد من أهل السنة، كأنه لا يوجد وازع ولا دين في النهاية تركوكم".

وتابع: والله أنتم أبعد من تكونوا عن منهج الله ورسوله" .