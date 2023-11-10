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وزير الخارجية يوقع مع نظيره الرواندي مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، فنسنت بيروتا، وذلك على هامش القمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية رواندا.

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رواندا ويوقّعان على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية - واس

تعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم إلى تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بالمجالات التي تهم البلدين الصديقين.

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رواندا ويوقّعان على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية - واس
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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