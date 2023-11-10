شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مع نظيره الرواندي مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، فنسنت بيروتا، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية رواندا.

تعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم إلى تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بالمجالات التي تهم البلدين الصديقين.