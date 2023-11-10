شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مشروعاً لدرء السيول تحمي تبوك من خطر الأودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تَمُرُ بمدينة تبوك 6 أودية رئيسة، تشكل بطبيعتها خطراً على المدينة وساكنيها، الأمر الذي تطلب إنشاء عدد من المشاريع الخاصة بدرء أخطار السيول والأمطار، وتهيئة مجرى تلك الأودية.

وخلال الخمس السنوات الماضية أنشأت أمانة منطقة تبوك 16 مشروعًا لحماية المدينة ودرء أخطار السيول عنها، تمثلت في إنشاء 10 عبارات والقيام بأعمال التكسيات الخرسانية لأكثر من 75 ألف متر طولي من تلك الأودية.

بنية تحتية قوية

أوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تظهر مدى التزامها بتطوير بنية تحتية قوية وفعالة للتعامل مع السيول ودرء خطر الأمطار بالتوازي مع معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة وتوسيع شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة.

وأشارت إلى قيامها بمعالجة 19 نقطة حرجة من خلال 24 خطًا من خطوط شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي تتجاوز أطولها الـ 122كلم تم تنفيذها من خلال 10 مشاريع خدمية هامة، إلى جانب مايجري حالياً من إجراءات ترسية لمشاريع مماثلة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتي ستسهم - بمشيئة الله - في حماية المدينة ومعالجة ماتبقى من نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة في المدينة.