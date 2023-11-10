شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.

وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها المملكة يوم غد السبت 11 نوفمبر 2023، لبحث العدوان على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.

القمة الإسلامية الاستثنائية

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي.

وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح السحيباني، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبد الرحمن الداود.