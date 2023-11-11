تراند اليوم : بالفيديو .. قيادي في حماس : لا حاجة لنا بالرهائن ونريد الإفراج عنهم

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صحيفة الخليج 365: قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق ، نقتل كما يقتل الرهائن ولا حاجة لنا بهم ونريد الإفراج عنهم ولكن على الأقل عليهم وقف إطلاق النار .
وأوضح مرزوق ، خلال لقاء مع قناة "العربية" : إننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار ، فنحن الآن نتفرغ لجمع الأشلاء ومداواة الجرحى وتدبير شؤون الناس ممن تحت القصف .
واستكمل: ما يهم أمريكا وإسرائيل والغرب لا يهمنا بالدرجة الأولى ، نحن نعامل الرهائن كما نعامل أبناءنا وأطفالنا ونساءنا .
واستطرد: هؤلاء مدنيين ليس هناك فرق بيننا ، نقتل كما يقتلون ، لكن حتى الآن لا نستطيع حتى عمل قائمة منهم فلا حاجة لنا بهم ونريد الإفراج عنهم ، لكن على الأقل يوقفوا إطلاق النار .