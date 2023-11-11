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تراند اليوم : بالفيديو .. قيادي في حماس : لا حاجة لنا بالرهائن ونريد الإفراج عنهم

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صحيفة الخليج 365: قال القيادي في حركة ⁧حماس⁩ ⁧موسى أبو مرزوق ، نقتل كما يقتل الرهائن ولا حاجة لنا بهم ونريد الإفراج عنهم ولكن على الأقل عليهم وقف إطلاق النار .

وأوضح مرزوق ، خلال لقاء مع قناة "العربية" : إننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار ، فنحن الآن نتفرغ لجمع الأشلاء ومداواة الجرحى وتدبير شؤون الناس ممن تحت القصف .

واستكمل: ما يهم أمريكا وإسرائيل والغرب لا يهمنا بالدرجة الأولى ، نحن نعامل الرهائن كما نعامل أبناءنا وأطفالنا ونساءنا .

واستطرد: هؤلاء مدنيين ليس هناك فرق بيننا ، نقتل كما يقتلون ، لكن حتى الآن لا نستطيع حتى عمل قائمة منهم فلا حاجة لنا بهم ونريد الإفراج عنهم ، لكن على الأقل يوقفوا إطلاق النار .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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