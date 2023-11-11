شكرا لقرائتكم خبر عن طرق يجهلها الكثيرون لحماية الهواتف من التجسس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وداعآ للنسيان..بطريقة سهله للغاية ستصبح ذاكرتك أقوى10اضعاف وتزيد قدرتك على الذكاء الخارق! اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب !

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