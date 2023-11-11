شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو جديد للقبلات الساخنة بين وزيرة خارجية ألمانيا ونظيرها الكرواتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالفيديو: مراهق في جدة يشتري عقار بسعر 38 مليون ريال أثارت قبلة وزير الخارجية الكرواتي، Gordan Grlic Radman، لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ضجة كبيرة، حيث وصفت بالعنيفة.

لم تصدر بيربوك أي تعليق رسمي على الحادثة، إلا أن مصادر مقربة منها أوضحت أنها لم تشعر بالإهانة.

وأضاف المصدر: أن رادمان تأخر عن جلسة التصوير، وكان لم يلق التحية بعد على وزيرة الخارجية الألمانية، فعاجلها حينها بقبلة أتت “محرجة” إلى حد ما.

وقدم رادمان اعتذاره لبيربوك، لكنه أبدى استغرابه من الضجة التي أثيرت حول القبلة.

من جانبها، وصفت Rada Borić الأستاذة الجامعية والناشطة الكرواتية في مجال حقوق المرأة، ما فعله رادمان بأنه غير مناسب.

بدورها، اعتبرت Jadranka Kosor رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة، هذا التصرف غير لائق بل أشبه بالتعنيف.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد للقبلات الساخنة بين وزيرة خارجية ألمانيا ونظيرها الكرواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.