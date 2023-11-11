شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مميزات وشروط وطريقة استخراج تأشيرة الأعمال الكترونياً الى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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تعد تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” هي بمثابة فرصة جيدة، وتتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية، للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية عبر منصة وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك، هي نوع من التأشيرات التي تتوفر للأشخاص الراغبين في زيارة دولة محددة لأغراض العمل في هذه الدولة، كما أنه يمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة عام وبدخول متعدد.

ويذكر أن من أهم مزايا التأشيرة هو تقديم هذه الخدمة للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية مع رؤية السعودية 2030.

أولا: شروط تأشيرة زيارة الأعمال

يجب الحصول على دعوة رسمية من الشركة أو المؤسسة في الدولة التي تريد زيارتها، وتكون الدعوة بها تفاصيل الزيارة وأغراض الزيارة.

كما يجب تقديم إثبات بالحجز الفندقي في الفترة التي ترغب فيها بالبقاء في البلد الراغب في زيارتها.

ويجب إحضار صورة شخصية وتكون صورة حديثة تستخدم في طلب تأشيرة زيارة الأعمال.

كما يجب الحصول على تأمين سفر يغطي فترة الزيارة بما فيها من التأمين الطبي.

كما يجب ملء نموذج طلب التأشيرة وتقديمه للسفارة أو القنصلية المعنية.

وأخيرا يجب تقديم وثيقة إثبات مالية توضح القدرة على تغطية تكاليف الرحلة والإقامة بالدولة الراغب في زيارتها.

خطوات الحصول على التأشيرة

الدخول على موقع إنجاز.

ثم قم باختيار أفراد.

من بعد ذلك اختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج.

ثم قم بالنقر على كلمة تسجيل لإنشاء حساب جديد في حال لم يكن لديك حساب سابق.

ثم إدخال كافة المعلومات المطلوبة منك.

ثم ملء نموذج الطلب وتحميل صورتك فيه.

ولكن يجب تحديد نوع التأشيرة المناسب مع دعوة العمل الخاصة بك والبعثة السعودية التي يتم إرسال دعوتك لها.

كما يجب دفع رسوم التأشيرة واختيار وسيلة الدفع التي تتماشى مع طرق الدفع المقبولة في منصة إنجاز.

أخيرًا يجب عليك طباعة نموذج طلب إنجاز وإرفاقه مع الأوراق المطلوبة قبل مشاركتها مع القسم القنصلي.