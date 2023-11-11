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مباشر تويتر النصر مع الخليج جودة عالية 4K دروي روشن

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مباشر تويتر النصر مع الخليج جودة عالية 4K دروي روشن

كتب تسنيم الذيابيآخر تحديث منذ 6 أيام منذ 6 أيام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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