شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفتح النار على صحفي مصري شهير بسبب موسم الرياض والجناح الفرعوني والان مع التفاصيل الكاملة

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رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز على تغريدة مؤلف روايات مصري، التي ادعى فيها احتكار السعودية للفنانين المصريين ومنعهم من العمل مع أي جهة أخرى، وإنشاء جناح فرعوني في الرياض، حيث قام الأمير بتوضيح الحقائق المتعلقة بهذه الادعاءات.

وأكد الأمير عبدالرحمن في تغريدته على منصة إكس، أن ادعاءات المؤلف غير صحيحة، وأن الفنانين المصريين ليسوا محتكرين ولا يُمنعون من العمل في دول أخرى، حيث يتواجدون ويقدمون عروضهم الفنية في عدة دول عربية وخليجية وأوروبية وأخرى.

وفيما يتعلق بالجناح الفرعوني الذي تم ذكره، أوضح الأمير أنه يعد جزءًا من البوليفارد الذي يحتضن أجنحة لدول مختلفة من مختلف أنحاء العالم، ويعبر عن حضارات تلك الدول وما تتميز به. وأشار إلى أنه لا يوجد أي إساءة في ذلك، واعتبر التشنج الذي ظهر في تغريدة المؤلف غير مبرر.

واستجاب الأمير لتعليق المؤلف بشأن أبو لهب، وأوضح أن أبو لهب كان عم النبي محمد، وكان له عداوة شديدة تجاه النبي بعد ظهور رسالته. وأشار إلى أن زوجته كانت تحمل حزمة الشوك وتنثرها في طريق النبي لإيذائه، وكانت تنشر النميمة وتشوه صورته بين الناس.

وختم الأمير تغريدته بتعليقه على ظهور “حمالي الحطب” في كل زمان، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يروجون للنميمة ويثير الفتن بين الناس.