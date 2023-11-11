شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد نقطة ضعف الهلال ونقطة تفوق النصر التي ستحسم دوري روشن والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، إن فريق الهلال السعودي يعاني بشكل كبير من الإجهاد والتعب بعدما لعب مباراته الاخيرة.

وأضاف الجماز عبر برنامج الديوانية بالقنوات الرياضية السعودية، أن الهلال طول الوقت في تنقلات في الطائرة.

وبين أن جدول مباريات الهلال القادم حافل بالتنقلات أيضًا، وذلك قبل مواجهة وصيفه في الدوري، فريق النصر، في أول ديسمبر.

في المقابل قال إن فريق النصر لم ير الطائرة لمدة شهر وجميع مبارياته في ملعبه وسيواجه الهلال في أول أيام ديسمبر.