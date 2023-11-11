شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة أطول رجل في العالم بعد وصوله إلى جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تؤثر وثيقة العمل الحر على أهلية وقيمة دعم الضمان المطور 1445؟ توفي في جدة، يوم أمس، الباكستاني غلام شبير، المعروف بكونه أطول رجل في العالم، وذلك بعد معاناة مع المرض. وكان الراحل يعاني من مشاكل في القلب، وقد تم تسجيله رسميًا في موسوعة جينيس كأطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من العام 2000 حتى 2006، حيث بلغ طوله 255 سم.

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