شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد تهديد القنبلة النووية السعودية ترفع العصا الغليظة في وجه اسرائيل وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تؤثر وثيقة العمل الحر على أهلية وقيمة دعم الضمان المطور 1445؟

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.