شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: القمة العربية تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية أنه تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م.

وبينت أن القمة تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأوضحت الخارجية، أن القمة تأتي عوضًا أيضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأضافت: يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 12 آخرين، مساء الجمعة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين غرب رفح، جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف على مخيم النصيرات وعلى منزل في "بلوك 7" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع.