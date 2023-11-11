شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بالأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة وقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة.

وشدد على الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية، قائلا: إن ما نشهده الآن يمثّل فشلاً للمجتمع الدولي في وقف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة".

جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وذكر أن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بقوانين وقرارات الأمم المتحدة، لها عواقب وخيمة تتجاوز هذه الأزمة وتؤثر على شرعية قواعد القانون والنظام الدوليين.

ودانت المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع بأشد العبارات الانتهاكات والممارسات غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية، التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

استشهاد آلاف المدنيين في غزة

ولفت بن خثيلة إلى خروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال، واستمرارها في استهداف المنشآت المدنية الفلسطينية، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية، التي أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار السن.

كما دان بأشد العبارات التصريحات المتطرّفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين

كما استنكرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز في إحاطتها وصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة وما تتضمنها من انتهاكات، بممارسة حق الدفاع عن النفس.

وبينت أن هذا المستوى من العنف والتدمير وقتل المدنيين وعدم التمييز والتناسب، قد يرقى إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وأن الإخلاء القسري لأكثر من 1,5 مليون مدني فلسطيني يمثل جريمة دولية.

وأكدت فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حماية المدنيين الفلسطينيين، أو حتى المساهمة في وصول المساعدات الإنسانية لهم.