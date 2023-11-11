شكرا لمتابعة خبر عن طالبات يحتفلن بزواج صديقتهن بالمدرسة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت مجموعة من طالبات الثانوية ، احتفالهن بالمدرسة بمناسبة زواج صديقتهن .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، الطالبات وهن يزينن الفصل بالديكورات والطعام والحلويات .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتفال ، ومن أبرز هذه التعليقات : “يا حلوين الصداقة جميلة جداً في المراحل الأولى من العمر وقد تستمر طيلة العمر” ، وقال آخر : “يالدنيا حقين الثانوي يتزوجون” .